IZIRepair vence Nors Digital Disruptors

Já são conhecidas as quatro startups vencedoras da primeira edição da Nors Digital Disruptors, a competição internacional entre startups promovida pelo Grupo Nors, em parceria com a agência de transformação digital Chain Reaction, “que teve como objetivo encontrar as melhores soluções disruptivas nas principais áreas de atuação do grupo Nors, num conceito que advém do compromisso para com a inovação sustentável e que introduz o grupo ao ecossistema internacional de inovação”, refere a Nors em comunicado.

As vencedoras – IZIRepair, Fuelsave, Ubirider e Convoicar, respetivamente, 1º, 2º e 3º lugar ex aequo – foram selecionadas de um grupo de 12 finalistas que apresentaram os seus projetos e propostas de sinergias com o grupo Nors ao painel de júris constituído por Tomás Jervell, CEO do Grupo Nors, Rui Miranda, CFO da Nors, Jorge Guimarães, administrador executivo da Nors Brasil, Manuela Vaz, managing director da Accenture Porto, João Pereira, diretor da Portugal Ventures e Clara Gonçalves, diretora executiva da UPTEC.

Três das startups vencedoras são portuguesas e uma é francesa, e foram escolhidas com base nas propostas de valor apresentadas na final. A empresa vencedora, a IZIRepair, terá agora acesso a um ano de incubação no grupo Nors e um prémio pecuniário no valor de dez mil euros. As quatro grandes vencedoras são: a IZIRepair – a plataforma que ajuda o utilizador a encontrar as melhores soluções em garagens e manutenção para os veículos; Fuelsave –plataforma para empresas de logística que recolhe dados do serviço dos seus condutores, para otimização das rotas e para redução do combustível utilizado; Ubirider – plataforma que integra todos os serviços de mobilidade existentes numa só aplicação, optimizando a experiência do utilizador urbano e incluindo soluções para pagamento; e Convoicar (França) – serviço de recolha e entrega do veículo privado ao seu proprietário, por condutores profissionais, para conduzir o veículo até à oficina quando este necessita de manutenção.

Para Tomás Jervell, CEO do grupo Nors: “o Nors Digital Disruptors representa um primeiro passo de uma estratégia de investimento na inovação do Grupo e foi a forma que encontrámos de mais rapidamente entrarmos no ecossistema e estabelecer contacto com grandes projetos que estão a ser desenvolvidos. Mas não só, o objetivo é também desenvolver a capacidade da nossa organização de olhar para este projeto de uma forma construtiva, critica, de estimular a organização a pensar na inovação e em novas formas de fazer negócio, acrescentar negócio e de abrir horizontes”, conclui, citado pelos comunicado.

Vitor Soares, da IZIRepair, startup vencedora, “mais do que ganhar, concorremos com o objetivo de estabelecer networking e de ter uma oportunidade para no futuro estar em contacto com a Nors, perceber como é que podemos ajudar a Nors e como é que a Nors nos pode ajudar a nós numa ótica de parceria. Alcançar este prémio, mais do que o valor monetário, dá-nos a certeza de que vamos poder trabalhar com a Nors e conseguir crescer com o input de um grande player do setor automóvel onde queremos crescer. Alcançámos mais do que queríamos obter à partida e estamos radiantes com esta oportunidade de trabalhar com a Nors nos próximos tempos, o que certamente nos vai ajudar a evoluir para um outro patamar”.

O Nors Digital Disruptors recebeu um total de 94 candidaturas, oriundas de 22 países, com destaque para Portugal com 20 candidaturas; Espanha com seis; Reino Unido com cinco; Brasil, Estados Unidos e Índia, com quatro; Israel com três e França com duas.