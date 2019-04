Já conhece? Estas são as novas notas de 100 e 200 euros

Primeiro foram as notas de cinco euros em 2013, seguidas das de 10 em 2014. Um ano depois começaram a circular as novas notas de 20 euros e as de 50. Agora é a vez das maiores. As novas notas de 100 e 200 euros vão entrar em circulação a partir de 28 de maio e completam a chamada “Série Europa”, que tem vindo a substituir gradualmente as “velhinhas” notas, lançadas em 2002.

Através de um vídeo, o Banco Central Europeu (BCE) explica as características das notas, destacando as medidas de segurança.

De acordo com aquilo que foi avançado pelo BCE em setembro do ano passado, “as novas notas de 100 e 200 euros têm dimensões diferentes das notas de 100 e 200 da primeira série. A largura destas duas denominações é igual à da nota de 50 euros. O comprimento permanece, contudo, inalterado – quanto maior é o comprimento, mais elevado o valor da nota”.

De acordo com a mesma descrição, as novas notas podem “ser tratadas e processadas com mais facilidade pelas máquinas e cabem melhor nas carteiras de quem as utiliza e têm maior durabilidade, visto que estarão sujeitas a menor desgaste e deterioração”.

Os novos elementos de segurança oferecem maior proteção contra a falsificação e aumentam a segurança das notas.