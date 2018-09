Já pode comparar as comissões cobradas pelos bancos em Portugal

Ler mais

O novo comparador de comissões bancárias do Banco de Portugal está disponível aos consumidores desde a meia noite desta segunda-feira, 1 de outubro. Era já possível consultar informações sobre contas de serviços mínimos bancários e sobre a conta base. Agora, o novo instrumento permite comparar 93 serviços (a quase totalidade) de cada uma de cerca de 200 instituições financeiras a operar em Portugal.

“Este comparador é uma funcionalidade que permite ao cliente bancário comparar o custo – a comissão – associada aos serviços mais relevantes e mais frequentes que as instituições disponibilizam associadas a uma conta de pagamentos”, explicou Lúcia Leitão, diretora de supervisão comportamental do Banco de Portugal, num encontro com jornalistas.

A nova ferramenta já disponível no portal do Cliente Bancário permite aos consumidores compararem comissões relativas a diversos serviços associados a contas de pagamento, nomeadamente custos com a manutenção de conta (incluindo conta pacote), disponibilização de cartões de débito e de crédito, levantamento de numerário, aquisição de cheques e transferências.

“À partida, a preocupação foi incluir serviços diretamente comparáveis, mas para prestar uma informação mais vasta ao cliente bancário, o Banco de Portugal entendeu considerar também contas pacote”, alertou a responsável do BdP.

“A designação de contas pacote 1, 2 e 3 são as contas que são as contas que as instituições com mais frequência disponibilizam aos seus clientes e que podem ter produtos associados que não sejam exatamente os mesmos entre todas as instituições. Portanto aí, quando o cliente for comparar é vantajoso que veja quais os serviços que poderão ser distintos entre instituições”, sublinhou.

93 comissões bancárias em comparação

Os montantes apresentados representam o cenário mais gravoso, ou seja, as comissões mais caras cobradas. Os valores são também anualizados mesmo que as comissões não sejam pagas uma vez por ano, sendo que estará disponível, de forma complementar, a informação sobre periodicidade do pagamento da comissão (por exemplo: três ou seis meses).

É agora possível: comparar o valor máximo de todos os serviços disponibilizados pelas instituições; ver todos os serviços de uma instituição ou um, dois ou três serviços de todas as instituições; ordenar as instituições pelas comissão mais baixa ou mais alta cobrada; e ainda exportar e guardar a informação.

Além das comissões associadas à manutenção da conta de serviços mínimos bancários e à manutenção da conta base, já disponíveis desde maio de 2017, o comparador de comissões incluirá os seguintes serviços:

manutenção de uma conta de pagamento com caraterísticas simples (por exemplo, uma conta de depósito à ordem, que não esteja associada a outros produtos ou serviços);

manutenção de contas pacote (isto é, de contas que estejam subscritas em conjunto com outros produtos e serviços, sendo que a comissão de manutenção da conta em causa remunera a prestação de todos esses serviços);

disponibilização de cartões de débito e de cartões de crédito;

disponibilização de cartões de crédito privativos (ou seja, cartões que apenas podem ser utilizados em

determinados espaços comerciais ou para adquirir uma gama muito restritade bens e serviços);

levantamento de numerário;

adiantamento de numerário a crédito (cash advance);

requisição e entrega de cheques cruzados, à ordem e não à ordem;

transferências a crédito; e

ordens permanentes (ou seja, transferências regulares, de um montante fixo de dinheiro, da conta do consumidor para outra conta).

Site, app, ATM… Preços diferentes para canais diferentes

“Através do comparador o cliente bancário pode não só escolher a instituição em função do custo que considera mais adequado para si, mas também escolher escolher o próprio canal em que pretende que esse serviço lhe seja prestado. Há muitos serviços hoje em dia que o preço varia consoante o canal utilizado. Dois exemplos disso são as transferências a crédito e outro a própria solicitação de cheques”, referiu Lúcia Leitão.

“Temos uma desagregação de todos os canais possíveis que um cliente pode utilizar para ter acesso à prestação que um cliente pode ter”, frisou. A informação apresentada no comparador é diferenciada por nove canais de comercialização diferentes: balcão, ATM, ATS, em linha (online), dispositivo móvel (mobile), SMS, telefone com operador, telefone sem operador e correio.

Para isso, as instituições financeiras terão de harmonizar as terminologias dos serviços. Ou seja, cada banco envia as informações dos serviços com base em terminologias definidas a nível europeu e os nomes comerciais que atribuem a cada um. “A informação aparece mais simples, mais clara e harmonizada”, disse a diretora de supervisão comportamental.

Caso não tenha um serviço, o banco tem de o reportar e o portal indica que este serviço não está disponível. Ficam de fora, bancos online que não têm sucursal em Portugal por caíram fora da supervisão do Banco de Portugal.

O objetivo não é, no entanto, aconselhar a aquisição de qualquer produto já que o regulador não pode privilegiar instituições em detrimento de outros. O lançamento do comparador acontece no seguimento da entrada em vigor da Diretiva Europeia de Pagamentos e depois de uma consulta pública, que decorreu até dia 9 de agosto.