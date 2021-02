“Já vamos com quase um ano de pandemia e há medidas que nunca saíram do papel”, diz BE

O deputado do Bloco de Esquerda (BE), Moisés Ferreira, frisou que o executivo de António Costa precisa passar à ação, sendo que passado quase um ano de pandemia “há medidas que nunca saíram do papel”.

“Se o Governo não quer ser responsável pelo agravamento da pobreza, se não quer ser responsável pelo agravamento do desemprego tem de se deixar de anúncios e tem de passar à prática”, referiu Moisés Ferreira sublinhando que “já vamos com quase um ano de pandemia e há medidas que nunca saíram do papel”.

O deputado do Bloco de Esquerda considerou que o Governo não tem medidas concretas, algo que na sua perspetiva apenas “agrava as desigualdades”. Um dos exemplos dados por Moisés Ferreira relativamente às promessas vagas do Governo passou pela “tarifa social da internet” que só avançará no verão, mas os bloquistas consideram serem necessárias “agora”.

Assim, o Bloco de Esquerda pede o Governo invista em medidas como “o gasto com energia, com eletricidade, que as famílias estão a ter em casa”, mas também com “os pais e as mães possam ficar com os filhos em casa sem perder rendimento”.

Moisés Ferreira deixou também uma palavra sobre a mudança de estratégia em relação à testagem. “Até agora tem-se testado consoante a identificação de um caso suspeito, mas precisamos de mudar isto, precisamos de testar mais, testar com base estatística”.