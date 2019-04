Já viu o “Mercados em Ação”? BCE e época de resultados são os temas em debate

Veja aqui em direto o programa Mercados em Ação do Jornal Económico. Esta semana, Shrikesh Laxmidas (Diretor Adjunto do JE) e Marco Silva (consultor de estratégia e investimento), abordam temas como a reunião do Banco Central Europeu (BCE) e o início da época de resultados das cotadas norte-americanas.

Em estúdio para comentar estes temas esteve o economista Luís Tavares Bravo, e contamos também com o contributo via Skype de Ricardo Evangelista, analista sénior da ActivTrades em Londres.

No “Espaço Empresas”, falamos sobre cibersegurança com José Tribolet, professor catedrático do Departamento de Engenharia Informática do IST e o presidente do INESC.