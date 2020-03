Entre 1981 e 2001, o valor da multinacional General Electric (GE) aumentou 4.000% e esse resultado ficou para sempre associado a um nome: Jack Welch, o mítico gestor que morreu nesta segunda-feira, aos 84 anos.

Quando deixou o cargo, pouco antes do 11 de setembro de 2001, recebeu uma indemnização de 417 milhões de dólares – recorde mundial à época –, afastando-se de um grupo empresarial que na altura estava avaliado em 410 mil milhões de dólares (só ultrapassada pela Microsoft), mas que atualmente não atinge sequer 100 mil milhões.

Jack Welch, que ficou conhecido como o ‘gestor do século’ – do XX, bem entendido, título que lhe foi concedido pela revista “Fortune” – nasceu em Peabody, no estado do Massachusetts, e era filho de uma dona de casa e de um maquinista da Boston & Maine Railroad. Os seus avós, tanto paternos como maternos, eram irlandeses, que foram em busca do sonho americano.

