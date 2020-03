Jack Welch: morreu homem forte da General Electric

Jack Welch era o conhecido presidente que geriu a General Electric durante duas décadas e ainda foi apelidado de “gestor do século XX”, mas morreu hoje aos 84 anos. A morte do antigo presidente da GE foi confirmada pela mulher Suzy Welch, embora não tenha avançado as causas.

Filho de imigrantes irlandeses, o pai era maquinista de comboios e a mãe dona de casa, Welch entrou para a empresa em 1960 e tornou-se vice-presidente da General Electric em 1972 e em 1981, com 45 anos, sucedeu a Reginald H. Jones como chairman e CEO da empresa que liderou por 20 anos.

Conhecido no universo empresarial como o “gestor do século XX”, Jack Welch foi o responsável que fez crescer a GE, aumentando a capitalização da empresa de 12 mil milhões de dólares para 410 mil milhões de dólares (10,79 mil milhões de euros para 368 mil milhões de euros).

O lema de Welch, conhecido pela eficiência laboral, prendia-se por “resolvam, fechem ou vendam”, pois queria que todas as divisões da empresa, que tem 11 subsidiárias, fossem líderes de mercado nas suas áreas de atuação. Depois de vários despedimentos na empresa, Welch também ficou conhecido por “Neutron Jack”.