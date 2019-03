Jair Bolsonaro chega hoje a Washington para encontro com Trump

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, já está a viajar para os Estados Unidos. O avião presidencial descolou da Base Aérea de Brasília este domingo de manhã e a chegada do presidente em Washington está prevista para durante a tarde.

Jair Bolsonaro ficará hospedado na Blair House, palácio que faz parte do complexo da Casa Branca. Na comitiva do chefe de Estado brasileiro estão seis ministros, entre os quais o das Relações Exteriores, da Economia, da Justiça e Segurança Pública.

O presidente brasileiro e o presidente norte-americano Donald Trump devem assinar na próxima terça-feira o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas entre o Brasil e os Estados Unidos.

A medida vai permitir o uso comercial da base de lançamentos aeroespaciais de Alcântara, no Maranhão e estima-se que, em todo o mundo, ocorra uma média de 42 lançamentos comerciais de satélites por ano. “O Brasil vai entrar no mercado de lançamento de satélites. Há anos, o Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos aguarda o acordo de salvaguardas com os americanos. A nossa expetativa é de que passaremos a exportar serviços relacionados com essa indústria”, afirmou o gerente-executivo de Assuntos Internacionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Diego Bonomo.

A Base de Alcântara é reconhecida internacionalmente como ponto estratégico para o lançamento de foguetes, por estar localizada numa latitude privilegiada na zona equatorial, o que permite o uso máximo da rotação da Terra para impulsionar os lançamentos.

Segundo a Agência Espacial Brasileira (AEB), o uso da base brasileira pode significar uma redução de 30% na utilização de combustível, em comparação com outros locais de lançamentos em latitudes mais elevadas.