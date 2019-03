O grupo japonês Marubeni pretende controlar a 100% a AGS, empresa de distribuição de águas e de tratamentos de águas residuais que opera em diversas regiões de Portugal. “Torna-se público que a Autoridade da Concorrência recebeu, a 1 de março de 2019, uma notificação prévia de uma operação de concentração de empresas”, revelava um anúncio do órgão regulador da Concorrência, ontem publicado na imprensa. O mesmo documento acrescentava que “a operação de concentração em causa consiste na passagem de controlo conjunto para exclusivo por parte da Marubeni Corporation sobre a AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, SA, através da aquisição dos restantes 50% do capital social desta sociedade”.

Recorde-se que a Marubeni, juntamente com INCJ – Innovation Network Corporation of Japan, outra empresa nipónica tinham adquirido a totalidade do capital da AGS, em 2014, à construtora Somague, detida pelos espanhóis da Sacyr. Na ocasião, a imprensa referiu que essa operação conjunta teria implicado um investimento global de cerca de 72 milhões de euros.

