JE Podcast: Ouça aqui as notícias mais importantes desta quinta-feira

Das cerca de 638 mil crianças entre os cinco e os onze anos elegíveis para vacinar quase metade já poderão ter tido Covid-19, segundo o “Jornal de Notícias”.

Relativamente às crianças infetadas, Manuel Carmo Gomes da Comissão Técnica de Vacinação para a Covid-19 disse que “neste momento temos uma média de 450 casos por dia neste grupo etário [dos cinco aos onze anos], só aconteceu em janeiro e as pessoas devem preocupar-se com isto”.







O Governo anunciou esta quinta-feira um reforço de 745 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. O investimento será realizado com o intuito de reduzir a dívida e de aumentar a capacidade de resposta e de produção do SNS.

Em comunicado, o Ministério da Saúde assume que da tranche total, 630 milhões destinam-se a hospitais e os restantes 115 milhões serão direcionados para as Administrações Regionais de Saúde (ARS).







De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Norte (Site-Norte), à semelhança do que já aconteceu nas greves dos passados dias 10 e 30 de novembro, os trabalhadores irão concentrar-se na portaria principal da sede da Efacec, no polo da Arroteia, em São Mamede de Infesta, Matosinhos.

Na concentração participará a secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, e o coordenador da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Química, Farmacêutica, Elétrica, Energia e Minas (Fiequimetal), Rogério Silva.







O grupo automóvel alemão Volkswagen anunciou esta quarta-feira, 8 de dezembro, que vai investir cerca de 40 milhões de euros até 2025 na expansão de parques eólicos e solares na Europa.

A empresa informou ter como objetivo ser neutra em carbono em 2050 e que vai além da eletrificação dos veículos com o programa de descarbonização “caminho para Zero”.







A Pfizer e BioNTech anunciaram que a terceira dose da sua vacina contra a Covid-19 neutraliza a variante Omicron, de acordo com estudos laboratoriais ainda em fase inicial, avança a Bloomberg.

Os estudos destacam que o reforço com a versão atual da vacina aumenta os anticorpos 25 vezes, concedendo um nível de proteção semelhante ao observado após duas doses contra o vírus original e outras variantes, dizem as empresas, acrescentando que as designadas células T ainda fornecem proteção contra doenças graves.