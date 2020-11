Jerónimo de Sousa sobre Rui Rio: “Inquietam-me as expressões sobre o congresso do PCP”

Jerónimo de Sousa defende que as afirmações de Rui Rio sobre o congresso do PCP são uma manobra de diversão para desviar as atenções do acordo com o Chega nos Açores, que tem colocado o holofote sobre os sociais-democratas. As declarações do líder comunista foram feitas à saída de um encontro com os empresários da restauração, hotelaria e similares esta sexta-feira.

“Percebo o doutor Rui Rio, que, estando sob foco – tendo em conta o seu posicionamento de colocar no centro da direita a extrema-direita, reservando um papel secundário a Rui Rio – e tendo sido criticado por isso, acha que encontrou a descoberta da pólvora no congresso do PCP, usando expressões que, pessoalmente, me inquietam”, afirmou Jerónimo de Sousa.

O dirigente comunista recordou os seus tempos de sindicalista antes do 25 de abril para estabelecer um paralelo entre a “proibição” de que falou o presidente social-democrata e o ambiente antidemocrático que se vivia à época, quando as autoridades “não anunciavam, proibiam mesmo”.

“Nem sequer invoco a lei nem a Constituição, que proíbe qualquer proibição da realização de acontecimentos como este do PCP”, reforçou. Jerónimo confirmou ainda que o evento conta já com o parecer favorável das autoridades de saúde.

“Estão criadas as condições, com grande esforço”, sublinhou o secretário-geral.

Quanto ao sentido de voto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), Jerónimo não se comprometeu com nenhuma posição, garantindo apenas que os comunistas se baterão “até ao fim” do processo de votação para verem incluídas as suas propostas.

Neste sentido, o secretário-geral do PCP deixou aberta a porta à convergência com os socialistas nalgumas matérias, desde que os mecanismos previstos possam “impedir que haja no plano económico e social um retrocesso com consequências dramáticas para quem trabalha e depende do seu negócio”.

No entanto, na questão específica das rendas de espaços não-habitacionais, Jerónimo de Sousa adiantou que o seu partido mantém a sua proposta, reconhecendo a possibilidade de convergência caso a proposta socialista responda “às necessidades absolutas dos pequenos e médios empresários”.