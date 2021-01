Jerónimo de Sousa: “Vacina? Gostaria de a tomar não como deputado mas como cidadão”

Jerónimo de Sousa, líder do Partido Comunista Português (PCP), sublinhou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que gostaria de ir tomar a vacina contra a Covid-19 “não como deputado, mas como cidadão”.

“Gostaria de ir tomar a vacina não como deputado, mas como cidadão e utente do Serviço Nacional de Saúde”, referiu Jerónimo de Sousa após o Comité central do PCP se teu reunido para discutir os resultados de João Ferreira nas eleições presidenciais na terça-feira ao final do dia.

De recordar que Jerónimo de Sousa tem 73 anos e que durante a próxima semana, a par com titulares de órgãos de soberania, começam a ser vacinadas as pessoas com mais de 50 anos, conforme explicou a ministra da Saúde, Marta Temido, na segunda-feira, 25 janeiro.

Na mesma ocasião, e conforme consta no site do partido, o comunista destacou “a importância e necessidade do processo de vacinação avançar o mais rapidamente possível e em segurança”.

Para Jerónimo de Sousa, este é um “processo que exige que o País assuma a opção soberana de diversificar a compra de vacinas autorizadas pela OMS a outras farmacêuticas, bem como a possibilidade de acordos que passem pela produção nacional dessas vacinas”.

O PCP também defende existir uma “urgência de medidas que passam pelo rápido reforço da estrutura de saúde pública, por garantir a proteção sanitária nos locais de trabalho e transportes de todos aqueles que todos os dias têm de sair de casa para garantirem serviços essenciais e manterem a atividade económica”.

“Pela pedagogia da proteção em torno das normas definidas pela Autoridade Nacional de Saúde e pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde em profissionais e meios técnicos, que permita dar resposta ao aumento significativo do número de internados com Covid-19 e a todos os outros doentes com outras patologias”, sublinhou o secretário-geral do PCP.