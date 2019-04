Gabinete de António Costa tem 11 motoristas a ganhar mais de dois mil euros brutos

A ex-deputada bloquista, Joana Amaral Dias, publicou na sua página oficial do Facebook, uma fotografia que denuncia, segundo a própria, os 11 motoristas do primeiro-ministro António Costa.

De acordo com Joana Amaral Dias, o primeiro-ministro tem 11 motoristas e cada um receberá salários brutos na ordem de 2.121,32 euros. Na descrição da fotografia, Amaral Dias afirma que o verificado “é incompreensível num país progressista” e que “num país pobre ainda é mais inaceitável”.

Na fotografia colocada na sua página, estão discriminados os nomes dos motoristas e os seus salários, sendo que todos recebem exatamente a mesma quantia. A líder do novo movimento político ‘Agir’ denuncia ainda o facto do gabinete do primeiro-ministro ter 62 membros, mas que a culpa não é de Costa, “porque não foi este primeiro-ministro que inventou esta moda das mordomias, caprichos de Castafiore e borboletices” porque estas já vêm de trás. “Mas também não acabou com elas, infelizmente”, continua Amaral Dias no discurso.

António Costa dispõe de 11 motoristas com os vencimentos brutos que podem ver na imagem.

Joana Amaral Dias compara a situação portuguesa à sueca, dando o exemplo destes últimos porque a “realidade é a contenção”. Segundo a ex-deputada, o serviço público dos políticos suecos é realizado num “gabinete de sete metros quadrados” e garante que existem “limites muito rígidos para o uso do dinheiro dos contribuintes”. “Não há cá benefícios extra”, sublinha.

No fim do seu discurso, Joana Amaral Dias afirma que “no início do mandato, o que os 349 deputados suecos recebem é um cartão anual para usar nos transportes públicos. E também um robusto código de ética”. No entanto, o ataque a António Costa continua até à última linha onde garante que “o único político que tem direito a carro em carácter permanente é o primeiro-ministro. É um carro e não uma turma de motoristas”.