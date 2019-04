No âmbito da remodelação governamental de outubro de 2018, João Galamba, até então deputado do PS, assumiu o cargo de secretário de Estado da Energia, o qual foi transferido do Ministério da Economia para o novo Ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE), liderado por João Matos Fernandes. A instalação do gabinete de Galamba no edifício do MATE, situado na rua de “O Século”, em Lisboa, resultou em várias alterações na rotina diária dos respetivos funcionários: passaram a ter que entrar pela porta das traseiras e foram obrigados a usar o elevador em vez das escadas.

O Jornal Económico apurou junto de dois funcionários que a utilização das escadas terá sido limitada por causa do “ruído”, uma vez que “são antigas e rangem”. Desde a chegada de Galamba ao edifício, o acesso aos pisos superiores passou a ser feito através do elevador, obrigatoriamente, suscitando comentários irónicos entre os funcionários relativamente à “neutralidade carbónica” dessa opção de mobilidade. Quanto à entrada pela porta das traseiras, restringindo a entrada pela porta da frente, apontam para um “capricho” ou forma de “autoritarismo”.

