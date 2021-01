João Leão nomeia António Ferreira dos Santos para inspetor-geral de Finanças

O ex-coordenador bloquista Francisco Louçã defende que, nas presidenciais, nem o BE foi punido nem o PCP recompensado pelo voto no orçamento, considerando ser “dever da esquerda” persistir num acordo sobre medidas essenciais que o Governo tem rejeitado. Em declarações à agência Lusa no rescaldo das últimas eleições presidenciais, Francisco Louçã reitera que as “três […]