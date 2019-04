João Lourenço anula concurso internacional para quarta telecom de Angola após vitória da Telstar

O presidente de Angola, João Lourenço, anulou o concurso público internacional para a quarta operadora de telecomunicações em Angola, alegando que a Telstar, a empresa vencedora, não apresentou resultados operacionais dos últimos três anos como impunha o caderno de encargos, segundo o comunicado da casa civil do presidente da república angolana, emitido esta quinta-feira, 18 de abril.

Em 12 de abril, a angolana Telstar venceu o concurso para a exploração da quarta operadora de telecomunicações em Angola, mas num decreto presidencial justificou a anulação desse concurso por incumprimento da concorrente em apresentar o “balanço e demonstrações de resultados e declaração sobre o volume global de negócios relativo aos últimos três anos”.

A vitória da Telstar para quarto operador daquele país vinha sendo contestada com o pretexto de a empresa de telecomunicações não ter histórico no setor e deter um capital social de apenas 200 mil kwanzas. A desistência do concurso da MTN, a maior operador de África, é outras das polémicas em torno do processo.

Na conferência de imprensa em que foi anunciada a Telstar como vencedora, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação angolano, José Carvalho da Rocha, garantiu que o concurso foi “transparente” e afirmou desconhecer as razões pelas quais a multinacional sul-africana desistiu do processo, alegando que estava “viciado”.

Mas, de acordo com o decreto presidencial publicado hoje para resolver esta questão, o ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação tem de “instruir o expediente necessário à formalização de abertura de um novo concurso” no prazo de 30 dias.

A Telstar – Telecomunicações, Lda foi criada a 26 de janeiro de 2018 e tem 200 mil kwanzas (550 euros) de capital social, tendo como acionistas o general Manuel João Carneiro (90%) e o empresário António Cardoso Mateus (10%).

O acionista maioritário, Manuel João Carneiro, é um genereal na reserva e, além da Telstar, é igualmente acionista de referência da Startel, uma operadora de telefonia fixa que atua setor business to business (B2B), onde os principais clientes se encontram no setor petrolífero.

Aquando do anúncio da vitória da Telstar, Manuel João Carneiro afirmou que a empresa iria “baixar os preços”.