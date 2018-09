João Rodrigues ‘arrasa’ concorrência nos mundiais de windsurf em Portimão

O windsurfer português João Rodrigues destacou-se, ontem, ao vencer as quatro regatas disputadas na classe Raceboard Masters no primeiro dia de provas do Windsurfing World Championship, a decorrer na Praia da Rocha, em Portimão.

O velejador de 46 anos que se sagrou recentemente campeão do mundo absoluto da classe Raceboard em Espanha venceu as quatro regatas da subcategoria Raceboard Masters, dirigido a atletas com mais de 35 anos.

A completar o pódio, ficaram Juha Blinnikka (Finlândia) e Jorge Garcia Velazco (Argentina).

O Windsurfing World Championship decorre até ao próximo dia 23, sendo os primeiros cinco dias de provas exclusivos para as classes Raceboard e Formula Windsurfing. Organizado Clube Naval de Portimão, em parceria com a Câmara Municipal de Portimão, o evento conta com o apoio da Federação portuguesa de Vela e com os patrocínios da Starboard e Starsul.

Na reta final, estão reservados 3 dias para a classe Formula Foil que terá pela primeira vez um campeonato do mundo.