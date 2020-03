Joe Biden faz Wall Street sorrir no fecho da sessão

A Bolsa de Nova Iorque terminou a sessão desta quarta-feira em terreno positivo com a vitória do ex-vice-presidente Joe Biden nas primárias da “Super terça-feira” e com os dados económicos otimistas a ajudarem a acalmar as preocupações sobre o impacto do coronavírus.

No fecho da sessão, o S&P 500 sobe 3,80%, para 3,110.88 pontos, o tecnológico Nasdaq valoriza 3,56%, para 8,888.25 pontos, e o industrial Dow Jones cresce 4,12%, para 26,941.0 pontos.

Com a sua campanha à beira do colapso há algumas semanas, Biden venceu dez dos 14 estados em que os eleitores votaram na “Super Terça-feira”, iniciando uma disputa acérrima pela indicação presidencial democrata contra o senador Bernie Sanders.

O setor da saúde foi aquele que mais lucrou com esta vitória de Joe Biden, com a UnitedHealth Group a subir 10,8%, o Hino a aumentar 15,6%, o Centene a crescer 15,5%, o Humana a ganhar 14,5 e a Cigna a subir 10,7% .

O aumento nas ações veio contra sinais de que a nova disseminação do coronavírus continua a acelerar nos Estados Unidos.

O governador de Nova Iorque, Andrew M. Cuomo, confirmou mais cinco infeções no estado, elevando o número de casos para 11 e quase 130 em todo o país, com 11 mortes registadas até ao momento.

O surto do coronavírus causou estragos na procura de viagens, levando a United Airlines a cortar os voos domésticos e internacionais em abril.

Enquanto isso, o setor da energia diminuiu o declínio nos preços do petróleo, aumentando mais de 2% ao dia.

O sentimento também foi impulsionado pela atividade do setor de serviços acima do esperado, que impulsiona a maior parte do crescimento económico.