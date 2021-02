Joe Biden inicia primeira ação militar do mandato contra Síria

Os Estados Unidos (EUA) realizaram um ataque aéreo contra milícias apoiadas pelo Irão na Síria, esta sexta-feira, tendo esta sido a primeira ação militar levada a cabo pelo governo de Biden. O Pentágono sublinhou que o ataque destruiu “várias instalações” e foi ordenado em resposta aos ataques contra os EUA. Até ao momento, registaram-se 22 mortes.

A Síria condenou o ataque e considerou-o um “mau sinal” da nova administração dos EUA. Por sua vez, o Pentágono referiu que o ataque perto da fronteira com o Iraque, no leste da Síria, foi uma “resposta militar proporcional” que foi tomada em conjunto “com medidas diplomáticas” e que ” o ataque partiu da vontade “do presidente Biden”.

Os alvos foram instalações localizadas num ponto de controlo de fronteira usado por diversos grupos de milícia apoiados pelo Irão, incluindo Kataib Hezbollah e Kataib Sayyid al-Shuhada, que são aliados do governo de Damasco.

A mais recente reação militar americana surge depois de, no início do mês, um civil ter sido morto num ataque contra alvos dos EUA, levado a cabo supostamente por Kataib Hezbollah e Kataib Sayyid al-Shuhada. Um militar americano e cinco outros contratados também ficaram feridos quando as bombas atingiram locais em Irbil. Bases americanas em Bagdá, incluindo a Zona Verde, que abriga a embaixada americana e outras missões diplomáticas foram igualmente atacadas.

Existem cerca de 2.500 soldados americanos no Iraque para ajudar as forças iraquianas na luta contra o grupo do Estado Islâmico (EI).