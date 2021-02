“Jogo Económico”. António Simões: “O que teria sido para dirigentes e jogadores se houvesse público no Estádio da Luz”

A gestão do maior investimento da história do SL Benfica e do futebol português (105 milhões de euros em contratações esta temporada) foi o tema debatido na última edição do programa “Jogo Económico” da plataforma multimédia JE TV.

“Veja bem o benefício do prejuízo do Covid. O que teria já acontecido no Estádio da Luz com o estádio da Luz e com estes resultados? O que teria sido para os dirigentes e para alguns jogadores o confronto com os adeptos?”, realçou António Simões, antiga glória do SL Benfica.