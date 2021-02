“Jogo Económico”. “Ao fim de alguns anos, o Sporting CP volta a ter um projeto desportivo ambicioso”

A contratação do avançado Paulinho por parte do Sporting CP constituiu o maior investimento de sempre da história do clube. Este foi um dos temas debatido na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV.

“É uma excelente contratação para o Sporting CP porque era uma lacuna visível deste plantel. Esta contratação significa que, do ponto de vista da gestão, o Sporting se assume como um candidato ao título”, realçou o redator principal do “Jornal Económico”, João Marcelino.