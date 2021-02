“Jogo Económico”. “Governação da Liga? O futebol é uma atividade presidencialista”, realça diretor executivo da Liga Portugal

Além dos prejuízos dos clubes da Liga e da centralização dos direitos televisivos, a mudança do modelo de governação da Liga Portugal, vista como essencial no desenvolvimento do futebol português, foi outro dos temas abordados na última edição do programa “Jogo Económico”, da plataforma multimédia JE TV.

“A pergunta que tem de se fazer é o que é que nós queremos que a Liga seja. Qual é a expectativa que temos sobre o regulador e promotor da competição”, destacou Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal.