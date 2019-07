Johnson: “Ninguém conseguiu enfrentar este país nos últimos séculos. Não vão ter sucesso agora”

Boris Johnson voltou a defender a saída do Reino Unido da União Europeia. No seu primeiro discurso em Downing Street, o novo primeiro-ministro britânico avisou que o seu Governo vai começar a negociar acordos de livre comércio com outros países.

“Vamos começar a negociar acordos de livre comércio”, disse Boris Johnson esta quarta-feira, 24 de julho, em Londres. “Ninguém nos últimos séculos conseguiu enfrentar este país. Não vão ter sucesso agora”.

O líder do Partido Conservador acredita que uma saída sem acordo é uma “possibilidade remota”, mas avisou que o país precisa de estar preparado para essa eventualidade.

“O Brexit foi uma decisão fundamental dos britânicos. Querem que as suas leis sejam feitas por pessoas que elegem”, afirmou no discurso realizado em frente à sua residência oficial, no número 10 de Downing Street.

“Vamos sair da União Europeia até 31 de outubro, sem mas, nem porquês. Vamos fazer um novo acordo, um acordo melhor, uma nova e excitante parceria com a Europa. Tenho toda a confiança que vai acontecer em 99 dias”, garantiu.

Em relação aos mais de três milhões de cidadãos de países da União Europeia que vivem no Reino Unido, Boris Johnson deixou uma palavra de conforto. “Obrigado pela vossa contribuição, pela vossa paciência. Vocês podem ter a certeza absoluta de que podem permanecer”.

Sobre a Irlanda e a questão da criação da fronteira após o Brexit, o que iria criar muitos constrangimentos entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, o primeiro-ministro deixou garantias aos “amigos irlandeses”. “Podemos fazer um acordo” para não haver “controlos na fronteira irlandesa”.

“Os nossos portos, fábricas e hospitais vão estar preparados” para o Brexit, destacou, apontando para um pacote de incentivos económicos no valor de 39 mil milhões de libras (43,7 mil milhões de euros).