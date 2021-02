Com eleições marcadas para final deste ano, a Ordem dos Contabilistas Certificados conta já com um concorrente à liderança de Paula Franco. José Araújo, ligado à área há mais de 25 anos, apresenta-se como um independente que pretende devolver à profissão o reconhecimento de que, segundo diz, esta necessita, bem como recolocar a Ordem no papel de reguladora.

“É hora de voltarmos a dignificar e a valorizar a Ordem e os Contabilistas. E apenas será possível se a classe for respeitada pelo poder político e reconhecida pelo tecido empresarial, algo que não temos verificado, com consequências dramáticas no dia a dia dos muitos milhares de contabilistas que dignificam diariamente a profissão”, defende o candidato, que vê nesta candidatura uma “visão alternativa para a profissão, que pugne por uma maior e melhor presença dos contabilistas na sociedade”.

