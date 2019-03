José Galamba de Oliveira reeleito Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores

José Galamba de Oliveira foi reeleito Presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) para mais um mandato de três anos.

A Assembleia-Geral que elegeu os novos órgãos sociais da Associação realizou-se esta manhã, na sede da APS, tendo ido a votos uma única lista.

A APS elegeu também os membros da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho de Direção e do Conselho Fiscal. A Mesa da Assembleia Geral passa a ser presidida pela Una Seguros de Vida, e o Conselho Fiscal pela Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais.

O Conselho de Direção vai contar, para além do Presidente, com representantes das seguintes empresas de seguros: Fidelidade Companhia de Seguros; Ageas Portugal Companhia de Seguros; Seguradoras Unidas; Zurich Insurance plc – Sucursal em Portugal; Lusitania Companhia de Seguros; Mapfre Seguros Gerais; MetLife Europe Limited – Sucursal em Portugal; Generali Companhia de Seguros; GNB – Companhia de Seguros de Vida; Santander Totta Seguros – Companhia de Seguros de Vida.

A Associação Portuguesa de Seguradores representa mais de 99% das empresas de seguros que operam em Portugal.

Em comunicado a associação diz que, neste novo mandato, “a direção da APS pretende prosseguir o trabalho que tem vindo a desenvolver com o objetivo de aumentar a visibilidade e notoriedade do setor em Portugal, reforçar a sua credibilidade e evidenciar a importância que o seguro tem, tanto na vida das pessoas e das empresas, como na sociedade e na economia em geral. Pretende, também, intensificar as ações de educação financeira e, numa época marcada pelo digital, apostar numa maior proximidade com os cidadãos, tornando o seguro um serviço mais acessível e melhor compreendido pelo público”.