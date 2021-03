Josep Borrell novamente na Turquia para avaliar relações bilaterais

O Alto Representante da Política Externa da União Europeia, o espanhol Josep Borrell, voltou esta semana à Turquia para se encontrar com o seu ‘homólogo’, o ministro dos Negócios Estrangeiros Mevlüt Çavuşoglu, para discutiu as relações bilaterais e questões regionais pendentes.

O ambiente, segundo os jornais turcos, foi distendido e cooperante – o que leva alguns analistas a considerar que pode estar para perto o regresso da possibilidade de a Turquia entrar na própria União Europeia – como aliás Mevlüt Çavuşoglu disse ainda recentemente que gostaria que acontecesse.

O líder da diplomacia de Ancara escreveu no Twitter que a Turquia “trabalhará com o Alto Representante da UE, Josep Borrell, para dar continuidade à agenda positiva” que saiu da reunião desta segunda-feira: “É necessária mais cooperação na atualização da União Aduaneira, liberalização de vistos, imigração irregular e na luta contra o terrorismo”.

Questões regionais, incluindo os casos da Síria, Afeganistão e Líbia, estiveram entre os assuntos que as duas autoridades discutiram durante a reunião.

“Queremos estabelecer relações com a Turquia como país candidato, um vizinho e um país importante onde podemos desenvolver as melhores relações. Queremos fazê-lo defendendo os interesses dos estados-Membros e da União”, disse Borrell, citado pela comunicação social turca, após a reunião – que aconteceu antes da cimeira dos líderes da União, no final desta semana (quinta e sexta-feira).

De facto, os ministros dos 27 responsáveis pelos Assuntos Europeus estão a preparar o Conselho Europeu do final da semana: um Conselho de Assuntos Gerais presidido pela secretária de Estado Ana Paula Zacarias. O Conselho estará concentrado na resposta à pandemia da Covid-19 – que tanta polémica tem gerado – mas da agenda consta o debate sobre as relações com a Rússia e as relações com a Turquia, à luz da situação no Mediterrâneo Oriental.

Borrell disse ao ministro turco que, nas próximas semanas, a União continuará a monitorizar de perto as ações da Turquia nas questões que têm a ver precisamente com o Mediterrâneo oriental – nomeadamente as relações de Ancara com o Chipre e a Turquia – matéria que será alvo de uma cimeira no final de abril, organizada pela ONU.

Na cimeira anterior, em dezembro, a União indigitou Borrell para que apresentasse um relatório sobre como fazer avançar as relações com a Turquia.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan afirmou na semana passada, citado pela comunicação social, que a Turquia espera resultados concretos que possam abrir caminho para um maior fortalecimento dos laços entre os dois lados após a cimeira de 25 e 26 de março.