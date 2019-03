Juan Guaidó lidera manifestação em Caracas contra Nicólas Maduro

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, lidera uma manifestação na capital de Caracas este sábado, de forma a manter a pressão sobre o presidente Nicolas Maduro, enquanto as autoridades vão recuperando lentamente o poder depois do maior apagão do país nas últimas décadas, revela a agência “Reuters”.

Através de uma mensagem na sexta-feira sua conta oficial do Twitter, Juan Guaidó pediu “ao povo venezuelano que demonstre nas ruas contra o corrupto e incompetente regime usurpador que deixou nosso país às escuras”.

¡Venezuela a la calle! Mañana convoco a todo el pueblo venezolano a expresarnos masivamente en las calles contra el régimen usurpador, corrupto e incapaz que ha puesto a oscuras a nuestro país. El cese de la usurpación será el cese de la oscuridad. ¡Vamos Venezuela! pic.twitter.com/cmEnO60KBL — Juan Guaidó (@jguaido) March 9, 2019

Algumas zonas do país continuam à mais de 40horas às escuras depois de mais um apagão na última quinta-feira, numa ação a que o Partido Socialista, de Maduro, classificou como uma sabotagem patrocinada pelos EUA. Esta ação levou o Governo a encerrar as escolas e a suspender as atividades laborais.

A polícia já foi colocada na avenida de Caracas, onde a marcha da oposição foi marcada. O Partido Socialista pediu uma manifestação também este sábado para protestar contra o que chama de imperialismo dos Estados Unidos, que impôs sanções severas ao Governo de Nicólas Maduro nos esforços para cortar as suas fontes de financiamento.

Nicólas Maduro diz que Guaidó é um fantoche de Washington e rejeita a sua reivindicação na presidência do país, como um esforço do Governo de Donald Trump para controlar a riqueza do petróleo na Venezuela.