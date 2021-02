Julgamento de Trump desanima investidores em Wall Street

Os principais índices bolsistas em Wall Street encerraram a sessão desta terça-feira com perdas, no dia em que o Senado norte-americano deu inicio ao segundo julgamento de impeachment de Donald Trump.

O industrial Dow Jones caiu 0,03% para 31,375.04 pontos. Já o S&P 500 perdeu 0,08% para 3,912.60 pontos, enquanto que o Nasdaq 100 desvalorizou 0,06% para 13,687.09 pontos. Por sua vez, o Nasdaq Composite cresceu 0,14% para 14,007.70, ultrapassando pela primeira vez este patamar.

Destaque para o Twitter que sobe mais de 2% para 59,74 dólares no dia em que se prepara para divulgar os resultados do quarto trimestre. Analistas antecipam que os resultados ultrapassem as previsões, uma vez que se registou um aumento da procura de publicidade e monetização de público.

O setor de videojogos também ganhou foco nas negociações de hoje depois da Electronic Arts (+2,60% para 146,16 dólares) ter feito uma oferta de 2,4 mil milhões de dólares para adquirir a Glu Mobile, que saltou mais de 34% para 12,65 dólares. Espera-se que com a fusão, o leque de videojogos para telemóvel da EA aumente.

No seio empresarial de realçar a valorização da Tilray (+40% para 42,34 dólares), após anunciar um pacto com a Grow Pharma no Reino Unido e a reação negativa da Coty, que cai mais de 15% para 6,74 dólares, às contas apresentadas.

Os investidores em Wall Street também negociaram perante o cenário de declínio de novos casos de Covid-19 e uma aceleração no processo de vacinação que poderá potenciar uma retoma económica mais rápida do que se antecipava. Nas últimas 24 horas, os Estados Unidos somaram menos de 100 mil casos diários pelo segundo dia consecutivo e registaram uma nova quebra no número de internamentos. A administração Biden prometeu um reforço de 5% no número de vacinas disponíveis, numa altura em que Pfizer e a Moderna aumentam os níveis de produção.

Embora os planos de vacinação estejam num bom caminho, as negociações para a aprovação de um pacote de estímulos de 1,9 biliões de dólares continuam.