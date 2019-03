Justiça húngara decide extradição de Rui Pinto para Portugal na próxima semana

O português Rui Pinto, que está a ser acusado pelas justiça portuguesa de seis crimes no âmbito do acesso e divulgação ilegal aos e-mails do Benfica e que está em prisão domiciliária em Budapeste, Hungria, já tem a primeira audiência relativa ao processo de extradição para Portugal marcada. No dia 5 de março, pelas 10h25, o Tribunal Metropolitano de Budapeste vai decidir se Rui Pinto regressa a Portugal, noticia a “Sábado” e a Rádio Renascença esta sexta-feira.

Alegadamente, Rui Pinto é o hacker que acedeu indevidamente aos e-mails do clube da Luz sendo, por isso, acusado de dois crimes de acesso ilegítimo a informação, dois crimes de violação de segredo , um crime de ofesa a pessoa coletiva e uma tentativa de extorsão.

Ainda que a detenção do português tenha sido associada ao caso dos e-mails do Benfica – um caso que extremou as relações entre ‘encarnados’ e o Futebol Clube do Porto -, o clube da Invicta e o clube da Luz não estão envolvidos nas acusações que são imputadas a Rui Pinto.

Já o Sporting é implicado, uma vez que terá sido uma das vítimas do hacker. Um dos crimes de acesso ilegítimo de que Rui Pinto está acusado, refere-se à correspondência privada do departamento jurídico do clube leonino. O outro crime de acesso ilegítimo implica o fundo de investimento Doyen Investment Sports.

O mesmo fundo terá sido alvo de extorsão, outro dos crimes imputados ao português. Alegadamente, um dos representantes do fundo da Doyen terá sido contactado por Rui Pinto, que terá exigido até um milhão de euros para não divulgar e-mails a que teve acesso de forma ilegítima.

Rui Pinto, a ponta de um icebergue?

O caso de Rui Pinto é um dos mais sonantes no que respeita à justiça desportiva, uma vez que o português terá atuado à margem da lei em colaboração com o Football Leaks, o site responsável pela maior fuga de informação de sempre sobre negócios entre jogadores, agentes e clubes no mundo do futebol.

Rui Pinto foi detido na capital da Hungria a 16 de janeiro deste ano, na sequência de um mandato de detenção europeu emitido pelas autoridades portugueses. Segundo um comunicado desse dia da Polícia Judiciária (PJ), tratou-se de uma operação de detenção em cooperação com a polícia húngara.

Dois dias depois foi colocado em prisão domiciliária – até hoje. Desde então, a defesa de Rui Pinto considera-o “um importante denunciante europeu no âmbito dos chamados Football Leaks”. “Muitas revelações feitas ao abrigo destas partilhas de informação estiveram na origem da publicação, durante vários anos, de notícias que deram lugar à abertura de muitas investigações em França e noutros países europeus”, acrescentaram os advogados, em comunicado, aquando da revelação da identidade do detido na operação da PJ com a congénere húngara.