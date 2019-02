Kim já está a caminho do Vietname para encontro com Trump

O Chefe de Estado da Coreia do Norte, Kim Jong-un, já está a caminho de Hanói, capital vietnamita, onde se vai encontrar com o presidente dos EUA, Donald Trump, naquela que será a segundo encontro dos dois líderes políticos.

Kim Jong-un terá poderá chegar ao Vietname na terça-feira, o mais tardar, uma vez que a viagem do líder norte-coreano foi avançada no sábado, sendo que poderia levar dois dias a chegar a Hanói. Kim vai percorrer cerca de 4 mil quilómetros, de Pyongyang, capital norte-coreana, até à fronteira da China com o Vietnanme.

Antes de embarcar na viagem que o vai levar até Hanói, não faltou a despedida ao grande líder, bem à imagem da coreia do norte, com aplausos e uma parada militar.

Kim Jong-un, top leader of DPRK, left Pyongyang Saturday afternoon by train for Vietnamese capital for the 2nd DPRK-US summit #TrumpKimSummit pic.twitter.com/mGcqeWC1xa — China Daily (@ChinaDaily) February 24, 2019

O Vietname foi o país escolhido para acolher o segundo encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un, nos dias 27 e 28 de fevereiro, que servirá para estreitar o diálogo entre os dois países, após vários anos de bloqueio mútuo e da surpresa diplomática de 2018.

Os dois líderes tiveram um histórico encontro em 12 de junho de 2018, em Singapura, mas Trump tem vindo a demonstrar interesse numa segunda reunião com Kim face à falta de progressos em persuadir a Coreia do Norte em deixar de lado o seu programa nuclear.

Espera-se um desbloqueio do diálogo sobre o abandono do arsenal nuclear pelo regime norte-coreano, que conheceu poucos progressos desde a primeira reunião entre os dois líderes.

Antes do encontro com Donald Trump, o Chefe de Estado da Coreia do Norte poderá vir a reunir primeiro com o presidente do Vietname e secretário-geral do Partido Comunista daquela país, Nguyen Phu Trong, no palácio presidencial.

Com a chegada de Kim a Hanói, será esta a primeira visita de um líder norte-coreano ao Vietname desde a reunificação do país, em 1975.