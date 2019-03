Kylie Jenner do clã Kardashian é a mais jovem multimilionária de sempre

A revista norte-americana publicou a icónica lista de milionários do ano e elegeu a empresária de 21 anos como a mais nova a atingir o marco dos mil milhões. Segundo o artigo publicado esta semana, há menos 55 multimilionários do que em 2018 e, desde 2009, a lista mais cobiçada do mundo perdeu cerca de 247 nomes. Ao todo, a fortuna destes magnatas chega aos 7,69 triliões de euros.

O recorde era detido por Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, que atingiu o marco dos mil milhões em 2006 quando tinha apenas 23 anos. Agora, o primeiro lugar do ranking pertence à influenciadora digital Kylie Jenner, com 128 milhões de seguidores no Instagram e outros 26,7 milhões no Twitter, que acaba de atingir os dez digítios de fortuna aos 21 anos.

Apesar de vir de uma família rica, que ostenta um império de milhões, o lugar de topo na lista da revista americana deve-se à fortuna que alcançou sozinha e não foi considerado qualquer valor herdado. Para lá chegar, a jovem criou a Kylie Cosmetics, a marca de maquilhagem homónima, em 2015. Durante os primeiros três anos, os produtos eram vendidos apenas online e em lojas pop-up. No ano passado, a marca chegou às prateleiras da Ulta, uma retalhista de beleza americana, com mais 1 124 lojas nos Estados Unidos, depois de Jenner ter assinado um acordo milionário com a empresa. Nas primeiras seis semanas, foram vendidos mais de 48,2 milhões de euros em produtos assinados pela influencer nas lojas Ulta. Em 2018, a empresa cresceu 9% em relação ao ano anterior e declarou uma faturação total de 318 milhões de euros. Hoje, estima-se que a marca Kylie Cosmetics valha cerca de 796 milhões de euros.

Mas, apesar da empresa amealhar milhares de euros e ser um verdadeiro fenómeno, a jovem conseguiu montar uma estrutura leve. A marca emprega apenas sete funcionários a tempo inteiro e outros cinco em part-time. Todos os outros serviços são sub-contratados – desde a produção e empacotamento dos produtos, que está a cargo da Seed Beauty, à estratégia de marketing e publicidade, comandada pela mãe da empresária, Kris Jenner, em troca de 10% dos lucros.

Kylie Jenner ocupa o primeiro lugar de uma lista de oito pessoas que alcançaram os mil milhões antes dos 30.