Lagarde, bolsas, forex e o crude. Veja o “Mercados em Ação”

Nesta edição, Shrikesh Laxmidas (diretor-adjunto do JE), Marco Silva (consultor de estratégia e investimento) e Filipe Garcia (economista e presidente consultora IMF-Informação de Mercados Financeiros), analisam como o nervosismo sobre as yields das dívidas soberanas e o aumento da inflação está a afetar as bolsas mundiais e os mercados cambiais. O painel vai discutir também como o Banco Central Europeu irá reagir a este contexto, nomeadamente na reunião do Conselho de Governadores esta quinta-feira.

As decisões da OPEP+ e o ataque iemenita às instalações de produção na Arábia Saudita fizeram o preço do barril de Brent negociar acima dos 70 dóláres esta segunda-feira pela primeira desde o início da pandemia. Qual é o outlook para o preço do crude este ano? Não perca a análise no “Mercados em Ação”.