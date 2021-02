Lagarde diz que BCE está a “monitorizar de perto” as yields da dívida soberana

O Banco Central Europeu (BCE) está a “monitorizar de perto” as taxas nominais de obrigações das dívidas soberanas, assegurou esta segunda-feira Christina Lagarde, salientando que este é um importante indicador sobre as condições de financiamento da economia na zona euro.

“Dentro de um amplo conjunto de indicadores que monitorizados para avaliar se as condições de financiamento continuam favoráveis, são particularmente importantes as taxas de overnight indexed swap (OIS) sem risco e as taxas dos títulos soberanos, porque são bons indicadores iniciais do que acontece nos estágios a jusante da transmissão da política monetária, já que os bancos usam essas taxas como referência quando fixam o preço dos empréstimos às famílias e empresas”, disse a presidente do BCE, esta segunda-feira, numa intervenção durante uma conferência na semana parlamentar europeia do semestre europeu e interparlamentar sobre estabilidade, coordenação e governação económica na União Europeia.

A francesa garantiu que “o BCE está a monitorizar de perto a evolução dos rendimentos nominais dos títulos de longo prazo da dívida”.

As declarações de Lagarde tiveram eco no mercado, com os juros da dívida da zona euro a caírem, depois de terem arrancado a manhã a subir com novos receios da resposta dos bancos centrais ao possível aumento da inflação. A yields das obrigações portuguesas a 10 anos descem agora para 0,21%, os italianos caem para 0,593% e os espanhóis para 0,32%. Já os juros alemães a 10 anos negoceiam nos 0,34%.

“Este evento pode, portanto, ser considerado uma importante intervenção verbal por parte do BCE. No mercado de cambial, e mais especificamente no par EUR/USD, podemos ver inicialmente um euro mais fraco (reagiu abaixo dos 1,2140), mas as quedas foram rapidamente anuladas e o preço subiu acima dos 1,2150”, assinala o analista da corretora XTB Henrique Tomé.