O Les Suites surge como complemento à oferta existente no The Cliff Bay e quer posicionar-se como o mais exclusivo produto do grupo na Madeira. A intenção deste novo empreendimento, do grupo PortoBay, que gere 15 unidades hoteleiras, estando sete na Madeira, e uma oferta de 3.350 camas em segmento 4 e 5 estrelas em ambiente urbano e de resort, passou também por preservar as memórias e um património centenário localizado na Estrada Monumental, no Funchal, mais um ex-líbris ao portfólio do grupo.

“Uma experiência que reúne conforto, luxo e história através de suites elegantes e um novo conceito de restauração, o Avista. Duas casas centenárias e uma ala nova são envolvidas por jardins luxuriantes e uma vista extraordinária, garantindo uma experiência de sonho. Esse conceito de exclusividade é reforçado pela opção de termos feito apenas 23 suites, com excelentes áreas – a mais pequena tem 49 m2 e a maior 128 m2, uma extraordinária localização e ainda facilidades acrescidas para uma fruição conjunta, na maioria das suas infraestruturas de lazer, de todos os hóspedes do The Cliff Bay e do Les Suites”, é assim que António Trindade, administrador do PortoBay, descreve aquilo que os hóspedes podem encontrar no Les Suits at The Cliff Bay.

