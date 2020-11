Líder do CDS-PP reforça críticas ao Governo e destaca medidas centristas para combate à pandemia

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, voltou a criticar a atuação do Governo nas redes sociais e destacou medidas centristas como o reforço das “equipas de rastreadores” e o “Programa SOS Lares” que poderiam “ter salvo vidas e evitado medidas mais restritivas na economia”.

Num balanço dos últimos meses marcados pela pandemia, Francisco Rodrigues dos Santos escreveu que “Portugal precisa de um Governo competente. Estamos a meio de novembro. Muito se poderia, e deveria, ter feito em mais de 8 meses desde a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal”.

“Para isso, o CDS apresentou soluções que se tivessem sido colocadas em prática atempadamente poderiam ter salvo vidas e evitado medidas mais restritivas na economia”, garantiu o líder centrista destacando o “programa SOS Lares” que tinha como objetivo o reforço da “contratação de médicos nos lares em função das necessidades dos utentes, através de acordos com o sector social e solidário”.

O “reforço das equipas de rastreadores no terreno”, foi outra medidas apontada por Francisco Rodrigues dos Santos. O centrista explicou que a proposta visava o seguimento de contacto e interrupção “imediatamente as cadeias de contágio”. “A Via Verde Saúde”, foi igualmente enaltecida na publicação do representante do CDS-PP. A iniciativa iria “permitir ao doente optar pela assistência médica nos sectores social e particular, paga pelo Estado, sempre que é ultrapassado o tempo de espera previsto da consulta de especialidade (ou para recuperar consultas no centro de saúde), exame ou cirurgia”.

“Para não arriscarmos vidas por preconceito ideológico ou incompetência, o CDS apela a que as suas propostas sejam – finalmente – acolhidas no Orçamento do Estado para 2021”, pediu Francisco Rodrigues dos Santos cujo partido votou contra o Orçamento do Estado para 2021, a 28 de outubro.

Noutra publicação recheada de críticas ao Governo, o centrista partilhou, também no Twitter, que “outro bom exemplo de solução que propusemos é o Corredor de Emergência, contratualizado com os sectores social e particular, para recuperar as consultas dos centros de saúde, mas também todos os atrasos no SNS [Serviço Nacional de Saúde]”.

