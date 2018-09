Líder do PS/Açores anuncia medidas para jovens, famílias e idosos

O líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro, anunciou hoje a criação de medidas para ajudar os jovens a encontrar emprego, os pais que querem conciliar o trabalho com a vida familiar e os idosos que necessitam de cuidados ao domicílio.

“O Partido Socialista dos Açores está pronto e responde ‘presente’ ainda mais motivado, ainda mais empenhado, ainda mais determinado em, pelos Açores e com os açorianos, vencer os desafios que estão pela nossa frente”, adiantou.

O líder regional socialista, que é presidente do Governo Regional dos Açores desde 2012, falava no encerramento do XVII Congresso Regional do PS/Açores, que decorreu na Praia da Vitória, na ilha Terceira.