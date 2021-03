Líder supremo do Irão apela ao fim das sanções norte-americanas

O aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Conselho que comanda ao mais alto nível o Irão, reiterou a sua posição sobre o acordo nuclear de 2015, pedindo aos Estados Unidos que suspendam todas as sanções para que assim o seu país regresse aos compromissos que constam no documento.

“Os norte-americanos devem remover todas as sanções e então iremos verificar. Se forem removidas no verdadeiro sentido da palavra, retornaremos aos nossos compromissos com o JCPOA [o acordo nuclear] sem nenhum problema. Esta é a nossa política definitiva”, disse Khamenei numa ocasião considerada muito importante: o seu discurso anual por ocasião do Ano Novo persa, que se comemorou no passado domingo.

O líder do país reforçou que essa é a política acordada por todas as autoridades iranianas e que não vai ser alterada – respondendo assim a declarações anteriores do ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Hassn Rohani, Mohammad Javad Zarif, segundo as quais a mudança na liderança (que vai acontecer) poderia fazer perder uma oportunidade única para o regresso das negociações.

Esta necessidade de clarificação demonstra claramente que a opinião sobre as negociações não é de facto unânime, e que o executivo de Rohani – que assinou o acordo em 2015 – parece ter uma posição bastante mais moderada que o líder supremo.

Khamenei abordou ainda a situação atual entre das relações entre o Irão e os Estados Unidos e não apenas a questão do Plano de Ação Global Conjunto (JCPOA). E afirmou que a chamada política de “pressão máxima” adotada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump em relação ao Irão fracassou totalmente.

“O idiota anterior [segundo relata a imprensa do país] havia projetado a ‘política de pressão máxima’ para encurralar o Irão e levá-lo à mesa de negociações impondo as suas exigências arrogantes a um Irão que presumia fraco. No entanto, ele desapareceu de tal forma que tanto ele como o seu país foram desonrados, enquanto o Irão islâmico se mantém firme e orgulhoso”, disse.

“Embora as sanções económicas dos Estados Unidos tenham sido um crime contra a nação iraniana, elas fizeram com que o Irão reduzisse a dependência face a outros países”, enfatizou Khamenei, acrescentando que a juventude iraniana já conseguiu transformar as sanções em oportunidades. “As sanções transformaram-se nem uma lição para nós, pois levaram-nos a encontrar uma maneira de impedir o impacto das proibições económicas”, acrescentou.

O discurso marcou o fim do ano civil iraniano de 1399. ‘Produção: apoio e eliminação de obstáculos’ é, disse ainda á máxima para o ano de 1400.