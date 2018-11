Ligação aérea entre Luanda e Cabo Verde avança ainda este ano

A retoma da ligação aérea entre Luanda e Cabo Verde acontecerá ainda antes do fim do ano. O anúncio foi feito, esta sexta-feira manhã, na cidade da Praia, pelo ministro dos Transportes de Angola cabo-verdiano, Ricardo Viegas D’ Abreu, no final de um encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

“ O presidente da Comissão Executiva da TAAG – Transportadora Aérea Angolana vai trabalhar com a contraparte da Cabo Verde Airlines no sentido de garantir que antes do fim do ano inicie alguma ligação para Cabo Verde a partir de Luanda”, disse o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas D’ Abreu.

A materialização desta ligação está a depender de sustentabilidade e fiabilidade das operações que vierem a ser realizadas. Ricardo Viegas D’ Abreu aponta que está ser estudada as diferentes oportunidades de ligações que possam existir de Luanda para Cabo Verde, e daqui operar outros destinos, mas pensando sempre na “ sustentabilidade” e na “fiabilidade” dos voos que não podem ter interrupções.

O ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas D’ Abreu, afirma que em termos institucionais já existe disponibilidade de tirar partido daquilo que são os direitos de trafico e de transportes aéreos e que a materialização será de acordo com a decisão das equipas técnicas, dos dois países, que estão reunidas, hoje, na Cidade da Praia.

Quanta a ligação que a TAAG fazia Luanda/ Praia/São Tomé e Príncipe, suspensa porque comercialmente não ser sustentável, o Ministro Ricardo Viegas D’ Abreu diz que nada está previsto.

Para o ministro dos Transportes de Cabo Verde, José Gonçalves, a ideia é Angola, através da TAGG, aproveitar da ilha do Sal para fazer escoamento de passageiros para os quatro continentes que pretende ligar o hub aéreo, Américo do Sul e do Norte, Europa e África. “Para América do Norte, que tem um tráfico expressivo, pode-se encurtar os destinos, transportando os passageiros para vários destinos, em particular para os Estados Unidos, a partir de Cabo Verde”, apontou José Gonçalves.

A prioridade que está a ser equacionada é Sal/Luanda e depois a partir desta ilha fazer a ligação entre as duas capitais, Praia/ Luanda, avançou o ministro José Gonçalves que entende que “ sustentabilidade económica e financeira tem de ser garantida” e isso só será assegurado pelo número de passageiro com uma taxa de ocupação de pelo menos 70%.

Nesta visita de 24 horas a Cabo Verde, o ministro dos Transportes de Angola, Ricardo Viegas D’ Abreu, vai também discutir com o homólogo cabo-verdiano, José Gonçalves, a questão das ligações marítimas. Angola está disponível, inicialmente, para assegurar o transporte de cargas e mais tarde de passageiros para Cabo Verde, afirmou o ministro Ricardo Viegas D’ Abreu.