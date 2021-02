Linklaters reforça equipa em Lisboa

A sociedade de advogados Linklaters reforçou recentemente o escritório de Lisboa com a contratação das advogadas Maria de Athayde Tavares e Carlota Freire, que integraram as equipas de Direito Público e Regulatório e de Contencioso e Arbitragem, respetivamente.

“Será determinante para a equipa continuar a responder, de forma rápida e eficiente, às solicitações dos nossos clientes. O apoio em matérias de Direito Público e Administrativo, Direito da Energia e contratação pública é altamente especializado e a entrada de uma advogada com a experiência da Maria será, sem dúvida, uma mais-valia”, garante o sócio responsável pelo departamento de Direito Financeiro e de Energia e Infraestruturas da Linklaters em Lisboa, Francisco Ferraz de Carvalho.

Já o sócio responsável pelo departamento de Contencioso e Arbitragem deu as boas vindas a Carlota Freire “com muita satisfação”. “Não tenho dúvidas de que vem reforçar e se integrará perfeitamente numa equipa muito talentosa e que nos vai ajudar a dar resposta à confiança que os clientes nos têm reservado para os assessorarmos nos seus casos mais difíceis”, assegura Nuno Ferreira Lousa.

Quem são as advogadas?

Maria de Athayde é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e concluiu a parte curricular do Mestrado em Direito Administrativo na Escola de Lisboa da Universidade Católica Portuguesa. Em 2020 terminou o programa Advanced Management in Energy, promovido pela AESE Business School, em parceria com a Associação Portuguesa da Energia. A sua experiência abrange transações de M&A, de desenvolvimento e financiamento de projetos em sectores como energia, infraestruturas, água e saneamento e telecomunicações, bem como concessões e parcerias público-privadas.

Carlota Freire tem trabalhado com ênfase nas áreas de contencioso societário e de contencioso bancário e financeiro, bem como em assuntos de reestruturação de empresas, dentro e fora do cenário de insolvência. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela mesma faculdade e tem especialização em Ciências Jurídico-Criminais. Mais recentemente, fez pós-graduação avançada em Contencioso Comercial e pós-graduação avançada em Direito das Sociedades.