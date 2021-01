Lisboa acompanha principais praças europeias em queda. BCP e Galp penalizam PSI 20

O principal índice bolsista português (PSI 20) abriu esta sexta-feira em terreno negativo. O PSI 20 cai 0,52%, para 5.023,91 pontos, a par das principais praças europeias. A sessão bolsista deverá dar lugar a correções.

Entre as principais congéneres, o alemão Dax cai 0,25%, o britânico FTSE perde 0,30%, o francês CAC 40 recua 0,35% e o espanhol Ibex desvaloriza 0,62%. Após os ganhos das sessões anteriores, impulsionadas pela expectativa sobre o arranque da administração Biden, nos Estados Unidos, os investidores mostram-se hoje mais cautelosos. Novos estímulos à economia e novas restrições para conter a pandemia da Covid-19 fazem mossa.

A par dos restantes Estados-membros, também Portugal anunciou na quinta-feira a interrupção de voos com o Reino Unido. Acrescem as declarações da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, avisando que o novo coronavírus continua a representar um sério risco.

Em Lisboa, o Banco Comercial Português e a Galp Energia lideram as perdas. O banco liderado por Miguel Maya afunda 2,84%, para 0,119 euros. Segue-se a petrolífera nacional, que cai 2,03%, para 8,77 euros, em linha com a negociação da matéria-prima.

Em terreno negativo, destacam-se também a Sonae (-0,71%), os CTT (-0,40%) e a EDP (-0,03%).

O mercado petrolífera negoceia em queda, devido às fracas perspetivas de recuperação da procura e à subida do dólar. A subida da divisa que domina a negociação retira atratividade do “ouro negro”. Em Londres, O Brent cai 1,28%, para 55,38 dólares, enquanto o WTI desce 1,43%, para 52,36 dólares.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,05% face ao dólar, para 1,215 dólares. Já perante a libra, a moeda da zona euro aprecia 0,44%, para 0,889 libras. Por sua vez, a libra deprecia 0,48% perante o dólar, para 1,366 dólares.

[Informação atualizada pela última vez às 8h30]