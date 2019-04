Lisboa cai em linha com Europa. Galp, BCP, CTT e setor das papeleiras

O principal índice bolsista português, PSI 20, negoceia em terreno negativo esta quinta-feira ao cair 0,43%, para 5.315,57 pontos, em linha com as principais praças europeias. Hoje, os mercados estarão atentos ao relatório da última reunião de política monetário do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), publicado pelo BCE.

Em Lisboa, Galp (-1,32%) e BCP (-0,67%) são as empresas cotadas que mais prejudicam o índice.

O setor das papeleiras também está prejudicar a praça nacional, sobretudo pela desvalorização da Altri, perde 1,37% para 7,19 euros, e da Navigator que recua 0,91%, para 4,15 euros. Também a Semapa cai 0,14%, para4,66 euros.

Também os CTT estão entre os títulos que mais perdem, ao decrescer 1,13%, para 2,63 euros.

Outro destaque é a Mota-Engil, que segue inalterada. Segundo o Diário da Bolsa do BPI, o comportamento da Mota-Engil é “um dos temas de hoje”: “No passado dia 6 de março identificámos os fatores que justificavam a forte subida da ação até à resistência dos 2,25 euros. Esses fatores incluíam a forte recuperação dos mercados emergentes, a subida sustentada do petróleo e a melhoria das perspetivas económicas de Angola. Nessa data, alertámos que ação se deparava com uma forte resistência formada pela zona dos 2,25 euros. Com diversos indicadores técnicos a atingirem na altura níveis extremos, avisámos que crescia a probabilidade de um recuo de curto prazo. Depois de uma salutar correção de quase 13%, a ação quebrou ontem a resistência nos 2,25. Do ponto de vista técnico, e não excluindo a ocorrência de correções pontuais, será importante que a ação se mantenha a negociar acima dos 2,25 que agora representam um importante suporte”.

Em terreno positivo, o destaque são os títulos da Sonae Capital e EDP que são insuficientes para inverter a tendência do PSI 20.

Entre as principais bolsas europeias, o alemão Dax perde 0,22%, o britânico FTSE 100 recua 0,58%, o francês CAC 40 cai 0,26%, o holandês cai 0,21% e o italiano FTSE MIB 0,46%. O espanhol Ibex 35 negoceia na linha de água. Hoje, o Banco Central Europeu (BCE) vai publicar o relatório da última reunião de política monetária do Conselho do BCE, estando os investidores atentos.

No mercado petrolífero, o Brent, que é referência para Portugal, perde 0,45% para 69 dólares, e o WTI, em Nova Iorque, recua 0,34% para 62,25 dólares.

[Dados das 8h38]