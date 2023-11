A sirene da Praça do Império vai ser acionada e transmitir sinais sonoros durante períodos de dez minutos durante segunda-feira

4 Novembro 2023, 14h52

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou este sábado, 4 de novembro, que vai acionar a sirene de alerta de tsunami, localizada na Praça do Império, em Belém, para a realização de um simulacro.

De acordo com a publicação nas redes sociais, o simulacro serve para “testar o Sistema Municipal de Aviso e Alerta de Tsunami de Lisboa”.

E em que consiste este simulacro? A sirene da Praça do Império vai ser acionada e transmitir sinais sonoros durante períodos de dez minutos. Segundo a CML, estes sinais podem “acontecer várias vezes, entre as 8 horas e as 14h30 do dia 6 de novembro”.

“O NewWave’23, coordenado pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO, destina-se a testar o alerta e o grau de prontidão na reação a um tsunami, com o objetivo de avaliar a adoção dos procedimentos de notificação simultâneos entre o IPMA, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e, no caso da Lisboa, da Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa”, lê-se.