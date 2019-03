Lisboa entre as melhores cidades para visitar com crianças

Fazer viagens em família pode ser algo complicado, especialmente para quem tem filhos. Com a noção deste fator importante, o jornal britânico ‘The Telegraph’ elaborou uma lista com as 12 melhores cidades europeias para visitar com as crianças. Lisboa aparece na lista, juntamente com as cidades mais conhecidas e outras que podem ser consideradas ‘esquecidas’.

O ‘The Telegraph’ compara a capital portuguesa a um cenário de conto de fadas, e considera a cidade um bom destino para viajar em qualquer altura do ano. Ainda que seja a cidade das sete colinas, o jornal sugere um passeio pelas ruas de Alfama até ao Castelo de São Jorge, que retratam como “topo mourisco”. “Raramente demasiado frio ou demasiado quente, é um destino agradável para as crianças durante todo o ano”, é assim que o jornal classifica a última cidade da lista. Um dos grandes atrativos de Portugal é a costa marítima, e por isso os britânicos, conhecidos por migrarem para o Algarve quando começam a aparecer os raios de sol, pedem para os visitantes considerarem uma visita para um dia completo aos subúrbios de Cascais.

Num artigo anterior, publicado em janeiro deste ano, o jornal garante que Lisboa é muito maior que os elétricos amarelos e os pastéis de nata. O jornal considera a arte urbana como uma mais valia do que se pode ver na capital portuguesa, identificando nomes como Nomen e Bordalo II, igrejas que datam ao século XIII e casas culturais e museus como Casa do Alentejo e o Museu Coleção Berardo.

Londres é a primeira cidade a aparecer na lista, onde o ‘The Telegraph’ enaltece os grandiosos parques e praças em cada vizinhança, o que permite entreter os mais novos, enquanto a variedade de museus, estádios e locais desportivos atraem os adolescentes. Caracterizam a torre de Londres e a mudança de guardas reais como as atividades a não perder, além de ainda existirem muitos museus em que a entrada é gratuita.

Amesterdão é a “cidade ideal para as crianças”, sendo que se podem realizar passeios de barco ou bicicleta. Os museus de Van Gogh e de Anne Frank são as maiores atrações para ver e o ‘The Telegraphg aconselha a comprar os bilhetes online para evitar a espera na fila, além do parque temático Efteling.

Copenhaga, Salzburgo, Reykjavik, Roma, Munique, Barcelona, Estocolmo, Dubrovnik e Viena são cidades que também entram na lista para visitar em família.