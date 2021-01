Lisboa foi o distrito com a menor abstenção, abaixo da média nacional

A taxa de abstenção no distrito de Lisboa ficou abaixo dos 60,51% da média nacional, ao fixar-se em 49,04%. No pólo oposto está Bragança com 66,72% de taxa de abstenção, cifrando-se como o distrito com a menor participação eleitoral.

Os dados publicado pelo Ministério da Administração Interna revelaram que a taxa de abstenção se situou em 60,51%, acima dos 51,26% registados nas eleições presidenciais de 2016. Contudo, o recenseamento automático que aumentou o número de eleitores inscritos obriga a cautelas na comparação entre os dois eventos.

Uma fotografia dos resultados por distrito mostra que as taxas de abstenção mais elevadas, além de Bragança, se registaram em Vila Real (64,19%), Açores (63,93%) e Viseu (62,74%), seguido por Guarda e Viana do Castelo com 62,59% e 61,51%, respetivamente.

Nos distritos com a menor taxa de abstenção, além de Lisboa, figuram Braga (51,48%), Porto (51,90%), Setúbal (53,45%) e Santarém (55,1%), seguido por Leiria e Portalegre, com 55,30% e 55,77%.

A meio da tabela estão Beja (56,06%), Évora (56,40%), Castelo Branco (56,67%), Aveiro (57,22%), Madeira (57,29%), Coimbra (57,63%) e Faro (57,89%).