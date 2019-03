Lista da CDU às europeias conta com três mulheres nos cinco primeiros lugares

A coligação CDU, formada pelo Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), vai colocar três mulheres nos cinco primeiros lugares da lista com que vai concorrer às eleições europeias de maio. A candidata mais velha tem 42 anos e, apesar de nunca ter sido deputada nem ter tido cargos de peso no PCP, está num lugar elegível da lista.

João Ferreira, de 40 anos, é o cabeça de lista da CDU às europeias. A restante lista oficial dos candidatos da CDU a eurodeputados ainda não foi apresentada, mas, de acordo com informação revelada esta quarta-feira pela rádio Antena 1, os cinco primeiros lugares devem ser ocupados por três mulheres e vão contar com uma média de idades relativamente mais baixa do que é habitual.

O segundo lugar na lista deverá ser ocupado pela linguista Sandra Pereira, de 42 anos, que preside atualmente à Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Sandra Pereira nunca foi deputada nem desempenhou nenhum papel de destaque no PCP, mas João Ferreira, em declarações à Antena 1, destaca-lhe outras competências como a “forte intervenção cívica”. “Tem tido uma atividade bastante notória na defesa das condições de trabalho dos investigadores e, seguramente, traz a esta lista uma mais-valia importante”, afirmou.

O atual eurodeputado João Pimenta Lopes, de 38 anos, aparece como terceiro candidato na lista da CDU. Foi o nome apontado para substituir Inês Zuber, após a sua renúncia ao cargo de eurodeputada no grupo parlamentar europeu da CDU. Segue-se, em quarto lugar, Mariana Silva, de 36 anos, que é membro do Conselho Nacional e da Comissão Executiva do PEV. A fechar a lista está a deputada comunista Diana Ferreira, de 37 anos.

O cabeça de lista da CDU às europeias diz que, com esta lista, a CDU pode “dar uma garantia de uma ligação à realidade do país”, com “o conhecimento dos problemas, das dificuldades”, e explica que isso é “condição para melhor defender os interesses nacionais”. “Estes são candidatos que não se submetem e que não vão ser uma caixa de ressonância de quem manda na União Europeia”, assegurou João Ferreira.

Fora dos cinco primeiros lugares da lista está o atual eurodeputado Miguel Viegas, de 49 anos. Em 2014, a CDU conseguiu colocar três eurodeputados no Parlamento Europeu. A última projeção do Parlamento Europeu prevê, no entanto, que a CDU eleja apenas um eurodeputado este ano.