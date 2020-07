Lloyds eleito melhor banco digital da Europa Ocidental

Foi anunciado nesta manhã que o Lloyds Banking Group ganhou o prémio Euromoney de Melhor Banco Digital da Europa Ocidental.

Este troféu reconhece as instituições financeiras que lideram o processo de adaptação ao mundo digital e “que demonstram um verdadeiro impulso para a modernização, inovação e excelência”.

Atualmente o Lloyds Banking Group é já o maior banco digital do Reino Unido com mais de 16 milhões de clientes digitais e o único com uma plataforma integrada de produtos financeiros incluindo produtos bancários e de seguros, isto num dos países onde o uso de dinheiro físico é menor.

A digitalização do banco era um dos principais objetivos do Plano Estratégico desenhado por António Horta Osório para o triénio 2018- 2020.

O banco de retalho aumentou os utilizadores digitais ativos em cerca de um milhão para mais de 16,9 milhões e os clientes do mobile banking em quase dois milhões para 11,5 milhões durante os doze meses até 31 de março de 2020. Sendo o único banco do Reino Unido que permite que os clientes façam a gestão das suas contas e das suas pensões através do serviço digital – Single Customer View.

António Horta-Osório, presidente executivo do Grupo, diz em comunicado que “este prémio é uma prova do progresso significativo que fizemos para implementar a transformação digital com sucesso, desde que criámos uma divisão digital autónoma no topo da organização, há sete anos atrás. O nosso investimento em tecnologia, juntamente com uma plataforma integrada de produtos bancários e de seguros, permitiu-nos apoiar melhor os nossos clientes nestes tempos difíceis. Vamos manter o foco em atender às crescentes necessidades dos clientes e apoiar uma recuperação económica mais abrangente no Reino Unido”.