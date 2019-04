Lucro da Galp cai 24% para 103 milhões no 1º trimestre e falha estimativas

O lucro líquido da Galp Energia caiu 24% no primeiro trimestre, em termos homólogos, para 103 milhões de euros e falhou a estimativa média dos analistas devido ao impacto de evento não-recorrente relacionado com a unitização no campo Lula, no Brasil, afirmou a empresa esta segunda-feira.

O EBITDA – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – aumentou 9% em termos homólogos para os 494 milhões, “considerando o impacto positivo da aplicação da IFRS 16 (44 milhões)”, disse, em comunicado divulgado no site da CMVM. “Excluindo este efeito, o EBITDA situar-se-ia em linha em termos homólogos.

A média das estimativas dos analistas apontava para um lucro líquido de 120 milhões de euros e um EBITDA de 493 milhões de euros. Os números são ajustados para corrigir os efeitos de stock (RCA).

A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva explicou que a Agência Nacional do Petróleo no Brasil comunicou em março a aprovação do acordo de unitização relacionado com a acumulação de Lula. A participação da Galp através da Petrogal Brasil passou de 10% para 9,209%, com efeito a partir de 1 de abril de 2019.

“A Galp reconheceu um impacto negativo de €98 m em resultado líquido como evento não recorrente relacionado com ajustamentos a resultados de períodos passados”, sublinhou.

“Os processos de unitização dão origem a equalizações entre os participantes de cada área licenciada, baseadas nos custos de investimento incorridos no passado pelos parceiros, considerando a sua participação original, e os resultados líquidos recebidos. É esperado que estas equalizações originem reembolsos entre os parceiros em função dos termos e condições acordados entre os mesmos”, explicou.

A petrolífera portuguesa adiantou que o EBITDA do negócio de Exploração & Produção foi de 374 milhões, incluindo o impacto positivo de 33 milhões da aplicação da legislação IFRS 16, um aumento de 28% em termos homólogos com o aumento da produção e a apreciação do dólar a compensar o menor preço das commodities.

A produção média working interest foi de 112,6 mil barris por dia, um aumento homólogo de 8%, devido ao

aumento da produção no Brasil, nomeadamente da FPSO #7, do ramp-up da FPSO #8, e do início da produção em fevereiro da FPSO #9, todas no campo Lula. Em Angola, o aumento da produção deveu-se ao contributo da FPSO em Kaombo Norte, no bloco 32.

