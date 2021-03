Lucros da dona da Zara recuam 70% para 1,1 mil milhões de euros em 2020

A Inditex, que controla as marcas Zara, Pull&Bear, Bershka ou Massimo Dutti, fechou o ano de 2020 com um resultado líquido de 1.106 milhões de euros, anunciou o grupo têxtil espanhol esta quarta-feira. O lucro obtido representa uma quebra de 70% face a 2019.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) do grupo criado pelo magnata espanhol Amancio Ortega caiu menos de 40%, face a 2019, para 4.552 milhões de euros.

Num exercício fiscal marcado pelo impacto da pandemia da Covid-19 nas operações do grupo, a Inditex assistiu a uma quebra homologa de 27,8% nas receitas, para 20.402 milhões de euros. As vendas em loja foram afetadas pelas restrições implementadas nos mercados onde a Inditex opera.

O tombo nas vendas só não foi maior, devido às vendas online. As receitas online cresceram 77% face a 2019, para 6,6 mil milhões de euros. Um indicador do boom das vendas online da Inditex são as visitas dos sites do grupo. Em 2020, as visitas dos consumidores aos sites do grupo espanhol cresceram mais de 50%, registando-se um total de 5,3 mil milhões de visitas.

No final do exercício fiscal de 1 de fevereiro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, a dona da Zara ainda registava 30% das suas fechadas, sendo que 52% delas eram afetadas por algum tipo de restrição aplicada devido à pandemia da Covid-19.

As vendas em Espanha caíram, representando no final do exercício fiscal 14,6% do total das vendas do grupo face aos 15,7% em 2019. Já o resto do mercado europeu, excluindo Espanha, representou 48,7% do total das vendas, face aos 46% observados em 2019. Segue-se a Ásia, com 23,2% (22,5% em 2019), e as Américas com 13,5% (15,8% em 2019).

Entre as marcas detidas pela Inditex, a Zara e a Zarahome foram as que mais venderam em 2020, com 14.129 milhões de euros, menos 5.435 milhões do que em 2019. Segue-se a Pull&Bear (1.425 milhões), a Massimo Dutti (1.197 milhões), a Bershka (1.172 milhões), a Stradivarius (1.283 milhões), a Oysho (522 milhões) e a Uterque (75 milhões).

Perante os resultados obtidos, o grupo vai propor aos acionistas um dividendo de 0,70 euros por ação, sendo que o dividendo ordinário ascende a 0,22 euros e o dividendo extraordinário fixa-se em 0,48 euros por ação.