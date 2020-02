Lucros do BNU em Macau sobem para 83 milhões de euros em 2019

A banca espanhola prepara-se para dominar o mercado nacional. Com a compra do EuroBic pelo Abanca e se se confirmar a venda do Novo Banco ao Bankinter, os bancos espanhóis teriam cerca de 42% da quota de mercado nacional, com um ativo líquido conjunto próximo dos 154 mil milhões de euros, segundo os dados financeiros do primeiro semestre de 2019.