Lucros industriais na China aumentam 78 mil milhões de euros no mês de março

Os lucros das empresas industriais da China cresceram em 78 mil milhões de euros no mês de março, recuperando-se de quatro meses de um retrocesso e aumentando o otimismo de que a segunda maior economia do mundo mostra indícios de estabilização, conta a “Reuters”.

Este valor representa uma subida de 14% em relação ao ano passado, e uma recuperação também de 14% face aos dois primeiros meses de 2019, informou o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS) este sábado. Este registo marca o maior aumento mensal desde julho de 2018.

O crescimento em março veio principalmente de uma aceleração na produção e vendas, bem como de uma recuperação dos lucros nos principais setores industriais, afirmou Zhu Hong, do departamento de estatísticas, em comunicado que acompanha os dados.

A recuperação dos lucros industriais diminuiu as preocupações com a desaceleração da economia chinesa, que vem arrefecendo desde o ano passado, prejudicada pela disputa comercial com os Estados Unidos, bem como uma campanha para conter os riscos da dívida que levou à crise e a maiores custos de financiamento para as empresas.

O governo aumentou as medidas de estímulo este ano, anunciando biliões de dólares em cortes adicionais de impostos e gastos com infraestruturas. O crescimento da produção industrial da China aumentou no ritmo mais rápido desde julho de 2014, em março, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 6,4%, superando as expetativas.